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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu

Sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu

SAHİLLERDEN DETAY

Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Yerli Turist Güneşli Hava Güneşli 

-GÜNEŞLENENLER
-DENİZE GİRENLER
-VATANDAŞLAR VE TURİSTLER RÖP.
-DETAY

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Bodrum'da, Ekim’in ayında sıcak ve güneşli hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu.Bodrum’da Ekim ayının son haftasından hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Çevre illerden günübirlik tatile gelen yerli turistlerin yanı sıra Pandemi nedeniyle şehirlerine dönmeyen tatilciler ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahilinde ise yabancı turistler saatlerce denizden çıkmadı. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Sahillerdeki manzaralar, yazı aratmadı, renkli görüntüler oluştu.Sarı yaz devam ediyorEkim ayından başlayan Sarı yaz bu yıl uzadığı görüldü.
Sarı yaz her yıl Eylül ayının 2’inci haftası başlar Ekim ayının 2’nci haftası biterdi. Bu yıl Ekim ayının son haftasına girmesine rağmen Sarı yazın devam ettiği görüldü.
Hava sıcaklığının normallerin üzerinde seyretmesi ise denize girme sezonunu uzattı.Denize giren vatandaşlar ve turistler ise Ekim ayının son haftasından denize girmenin çok güzel olduğunu ifadelerini kullanarak çok sıcak bir hava olduğunu bu mevsimde denize girmenin çok güzel olduğunu söylediler.
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