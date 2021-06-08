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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi

Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi

Drone görüntüleri

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

Alara Uzan Adala 


- İstanbul Anadolu yakası sahillerinden adalara uzanan müsilaj tabakası havadan görüntülendi. Marmara denizini etkisi altına alan müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından seferberlik başlatıldı. Anadolu yakası sahilinde son durum, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahilden adalara doğru uzanan müsilaj tabakası dikkat çekti. (AFS-ÖFA
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