Sahilde yoğunluk azaldı, sosyal mesafe kolaylaştı

-Denized girenler

-güneşlenenler

-sohbet edenler

-Alişan Kara röp.

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( ANTALYA )- Antalya Kasım ayında 23 dereceyi gördü, vatandaşlar dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi yaptı ANTALYA



- Antalya’da Kasım ayında sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek bol bol güneşlendi, denizin de tadını çıkardı. Yaz aylarındaki yoğunluğundan oldukça uzak görünen sahilde, vatandaşların sosyal mesafe kuralını uygulaması zor olmadı. Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının ise yüzde 36 olarak ölçüldüğü Turizm kenti Antalya’da, güneşli havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Aralarında yabancı turistlerinde bulunduğu tatilciler hem güneşlendi, hem de Kasım ayında denize girmenin tadını çıkardı. Yaz aylarındaki yoğunluğundan oldukça uzak görünen sahilde, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi. “Erzurum’un yazını yaşıyoruz” Kasım ayında denize girmenin çok güzel olduğunu belirten Alişan Kara, “Türkiye’nin doğusunda kar yağıyor, biz burada denize giriyoruz. Şu anda ne sıcak, ne soğuk. Erzurum’un yazını yaşıyoruz. Bunu değerlendirmek lazım. Bu Allah'ın vermiş olduğun bir nimet ve bunu değerlendirmemiz lazım” dedi.

Sahilde yoğunluğun yaz aylarına nazaran az olmasıyla birlikte sosyal mesafeyi korumanın kolaylaştığını ifade eden Kara, “Kendi tedbirimizi, kendimiz almamız lazım” dedi, sigara yasağı konusunda da sahilin yoğun olduğu dönemde yasaklanması gerektiğini söyledi.







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