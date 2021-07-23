Sahilde vatandaşların dalgınlığından faydalanıp çanta ve telefonlarını çalan 4 genç kıskıvrak yakalandı

-Şahısın üzerinden telefon çıkması detay

-Bulunan telefonlar detay

-Çanta detay

-Şahısların kelepçelenmesi detay

-Polis otosuna götürülmesi detay

-Gençler detay



( ANTALYA )- Gençler önce suçlamaları kabul etmedi, sonra telefonları attıkları yeri itiraf etti ANTALYA



- Antalya’da sahilde denize giren vatandaşların dalgınlığından faydalanarak 3 kişinin cep telefonunun ve 1 kişinin çantasını çalan 4 genç, saklandıkları kayalık alan içerisinde Yunus Polisi ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan geçlerin gösterdikleri yerde yapılan aramada 3 cep telefonu ve çanta bulundu. Çanta ve cep telefonları sahiplerine teslim edilirken, şahıslar kelepçelenerek karakola götürüldü. Olay, Muratpaşa İlçesi Beach Park sahil kısmında saat 17.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sahilde güneşlenen vatandaşlar, 4 şahsın vatandaşlara ait telefonları aldığını gördü. Durumun farkına varan Ahmet Kılıç, Emre Öztürk, Yusuf Bengi, Arda Tüfekçioğlu, bir yandan şahısları kovalarken bir yandan da durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda Yunus Polisi ekibi sevk edildi. Ekipler öncelikle olarak sahilin giriş ve çıkışında eşkaller üzerinde araştırma yaptı. Bu sırada gençlerden birisi kaçan 4 şahsın seyir terası altında bulunan kayalık alana kaçtığını bildirdi. Ekipler gençlerin gösterdiği alanda yaptıkları araştırmada O.O. (19), E.A. (16), S.A. (17), Y.T. (17)’i orman içerisinde gizlenirken buldu. Polis ekipleri tarafından kelepçelenen gençler önce suçlamaları reddetti. Bunun üzerine bölgeye gençlerin telefonları aldığını gören diğer vatandaşlar da geldi. Gençler bir süre sonra polis ekiplerine çaldıkları bir çantayı ve poşet içerisinde 2 cep telefonunu attıkları yeri gösterdi. Kayalık alanda gösterilen alanda yapılan aramada içerisinde bir cep telefonu, cüzdan, ve bir miktar para bulunan çanta ve poşet içerisinde 2 cep telefonu bulundu. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda çantanın ve telefonların sahiplerine ulaşıldı. Cep telefonları ve çanta sahiplerine teslim edildi. Gençlerin çaldığı iddia edilen 2 cep telefonu ise bulunamadı. 4 genç polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cep telefonu çalınan Emre Öztürk, "Biz suyun içindeydik. Sonradan fark ettik. Koştuk yakalayamadık. Cep telefonumuz, cüzdanımız, paramız hepsi gitti" dedi.

(EG-

