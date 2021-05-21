“Sahil Rüzgarı” Operasyonu'nda gözaltı sayısı 139’a yükseldi



- Akdeniz ve Ege kıyılarına sırı olan sahil kentlerinde çok sayıda suça karışan çetelere yönelik düzenlenen ‘Sahil Rüzgarı’ adı verilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 139’a yükseldi. Sekiz ilde başlatılan ve halen devam eden baskınlarda 70 tabanca, 20 tüfek ve bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi. Alınan bilgilere göre; Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bu sabah İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Balıkesir, Aydın ve Mersin’de gerçekleşen operasyonlarda 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında devam eden operasyonlarda şu ana kadar 8 farklı suç örgütüne mensup 139 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 70 tabanca, 20 tüfek, bin 625 mermi, bin 125 kök Hint keneviri, 49 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek ve bir sahte polis gazetesi kimlik kartı ele geçirildi. Operasyonun, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarına sırı olan sahil kentlerindeki tatil bölgelerinde ‘tefecilik’, ‘yaralama’, ‘yasadışı silah ticareti’, ‘tehdit’ ve ‘yağma’ gibi eylemlere karışan çetelere yönelik olduğu duyuruldu. Operasyonun İstanbul ayağını ise İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. İstanbul’da K.C. isimli çete elebaşı ve adamları da yakalandı. K.C. ve beraberindeki çete üyelerinin, yabancı iş adamlarını ölümle tehdit ederek ‘yüksek miktarlarda para talep ettikleri ve kabul etmeyen söz konusu iş adamlarının işyerlerini adamlarıyla birlikte basarak zorla yağma yaptıkları’ suçlaması ile gözaltına alındıkları öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 32 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.



