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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Sahil martılara kaldı

Sahil martılara kaldı

Martılardan detaylar

Gezin Zindik Sokağa Çıkma Yasağı Gori Hayvan 

-Sahilden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Pazar günü Tekirdağ’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahil kenarı martılara kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında turuncu kategorisinde bulunan Tekirdağ’da Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağında Süleymanpaşa İlçesinde sokaklar ve sahil alan büyük oranda boş kaldı. İnsanların evlerine çekilmesiyle, sokakta ve sahilde bulunan hayvanların daha rahat gezindikleri gözlendi. Kısıtlamanın uygulanmadığı diğer günlerde, insanlarla dolup taşan sahil alanı kısıtlama günlerinde martılarla dolup taştı. (HLD-
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