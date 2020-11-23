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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sahil Güvenlik’ten ABD savaş gemisine yakın temas

Sahil Güvenlik’ten ABD savaş gemisine yakın temas

kilitbahir kalesi önünden detay

Savaş Gemisi Troy Akkale Sahil Güvenlik 

-dur yolcu önünden detay
-genel ve detay görüntüler
-sahil güvenlik botlarının yakın temasından detay

( ÇANAKKALE ) -- ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti ÇANAKKALE

- ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı USS Donald Cook adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine, refakat eden Türk Sahil Güvenlik botlarının yakın teması dikkat çekti. Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı Güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook adlı savaş gemisi, saat 09.35 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını geçen gemi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazda manevranın en güç noktası olan Nara Burnu’nu geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botlarının, ABD savaş gemisine yakın teması dikkat çekti. Gemi Marmara Denizine doğru yol aldı. (UYC-İHS)
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