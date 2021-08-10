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Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı

Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı

Köpeğin kurtarılma görüntüleri

( MUĞLA ) MUĞLA

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Uttu Orman Yangını 


- Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sırasında alevlerden kaçarak denize atlayan köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Türkiye'nin güney sahilinde günlerdir devam eden orman yangınları bir çok canlıyı olumsuz etkiledi. Muğla'nın Marmaris ilçesi de yangından etkilenen bölgeler arasındaydı. Rutin devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, yanan bölgeden kaçarak denize atlayan bir köpeği gördü ve müdahale etti. Köpeğe zarar vermeden denizden çıkaran ekipler, daha sonra köpeği tekneye alarak kuruttu. (UTK-
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