Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı...Panik anları cep telefonu kamerasında

-- Sudaki balıkçılardan ve kurtarma çalışmalarından görüntü

-- Yaşanan arbededen görüntü

-- Balıkçı barınağından detay ve genel görüntüler

-- Röportaj



( İZMİR )- Batan teknedeki 5 kişi yaralandı İZMİR



- İzmir'in Balçova ilçesinde kaçak olarak avlanan balıkçılara müdahale etmek isteyen Sahil Güvenlik botunun, balıkçı teknesine çarpması sonucu tekne alabora oldu. Meydana gelen olayda diğer balıkçılar tarafından sudan çıkartılan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre olay bu sabah 08.00 sıralarında İnciraltı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak olarak avlanan balıkçılara müdahale etmek amacıyla balıkçı teknelerine yanaştı. Balıkçıların iddiasına göre Sahil Güvenlik botu, uyarı amaçlı teknelerin çevresinde manevra yaptığı sırada 5 metrelik ahşap bir tekneye çarptı. Su alan tekne alabora olurken, tekne içerisinde bulunan 5 kişi denizde çırpınmaya başladı.

Olayı gören balıkçılardan Anıl Ünalan (32), suya atlayarak 5 kişiyi kıyıya çıkarttı. Bu sırada Sahil Güvenlik ekipleri de denize halat atarak suya düşen yaralıları kurtarmaya çalıştı. Balıkçılarla ekipler arasında arbede yaşandı Su alan teknede bulunan 5 kişi, yaralı olarak karaya çıkartılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada diğer balıkçılar ile Sahil Güvenlik ekipleri arasında arbede yaşandı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Tılsi'nin (58) solunum problemi yaşadığı bildirilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıları kurtaran balıkçı o anları anlattı Suda çırpınan 5 kişiyi kurtaranlardan olan Anıl Ünalan, o anları anlattı. Ünalan, "Olay yanımda oldu. Biz yasak bölgeden çıktık. Botu gördükten sonra normal bölgeye geçtik. Bu bot, altında 450 beygirlik makine var ya, şov yapmak adına aramıza girdi. Bir öyle bir böyle gitti geldi. Kendi dalgasıyla aralarına girdi, kendi oluşturduğu dalga nedeniyle havaya kalktı ve balıkçı kayığının üzerine oturdu. Oturunca kayık paramparça oldu. Tahta parçalarını sudan 2 buçuk metre yukarıda gördüm. Suda 5 kişi vardı. İlk atlayan bendim, bir de bir kardeşimiz daha vardı Devran isminde. Kayığın battığını görünce yapmam gerekeni yaptım, atladım. 2 yüzme bilmeyen kardeşimizi sudan çıkardım, sağ olsunlar tekme vura vura da her yerimi ağrıttılar. Bu bizim insanlık görevimiz" dedi.

Sahil Güvenlik'ten açıklama geldi Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaşanan olayla ilgili resmi internet sitesinde açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, ""28 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00 sularında İzmir İli Üçkuyular önlerinde icra edilen kontrol ve denetim görevleri esnasında yasak sahada avlanan ve bölgedeki gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu tespit edilmiş ve bahse konu teknelerin teşhis edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması maksadıyla bahse konu kalabalık tekne grubuna Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan yaklaşma manevraları esnasında bölgede bulunan bir tekne ile Sahil Güvenlik Botu arasında hafif çatma yaşanmıştır. Yaşanan çatmanın etkisiyle Sahil Güvenlik Botuna nazaran çok küçük boyutta (yaklaşık 5 mt) olan tekne su alarak batmış, teknede bulunan 5 şahıs kurtarılarak Üçkuyular feribot iskelesinde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmesi sağlanmıştır. Yaşanan çatma neticesinde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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