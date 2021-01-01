Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

-YANAN İŞ YERİNDEN KURT KÖPEĞİNİN İTFAİYE ERİ TARAFINDAN KURTARILMASI

-DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERLERİ

-İŞ YERİNDEN GÖRÜNTÜ



( ANTALYA )- Antalya'da halı ve perde mağazası alev alev yandı, iş yeri sahibi ve itfaiyeciler dumandan etkilendi- İş yeri sahibi dumandan zehirlenirken köpeği Rita itfaiye erinin kucağında alevlerin arasından çıkartıldı ANTALYA



- Antalya'da yeni yıla dakikalar kala çıkan yangında iki iş yeri küle döndü. Halı ve perde mağazasında başlayan yangında iş yerini yanındaki cep telefonu ve bilgisayar satan iş yeri de alevlere teslim oldu. İş yerinde uyuyan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi Zeyrek Salıcı, ambulansla hastaneye kaldırılırken yine dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerinde müdahale edildi. İş yeri sahibinin Rita simli köpeği ise sahibini aramak için girdiği alevlerin arasından itfaiye eri tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı.Yangın gece saat 23:00 sıralarında Manavgat'ın turistik Side mahallesine meydana geldi. Zeyrek Salıcı’ya ait halı, perde dekorasyonu ve zücaciye mağazasında başlayan yangın, ilk etapta itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Kısa bir süre sonra, iş yerinde elektrik panolarından kaynaklandığı tahmin edilen patlamayla birlikte yangın yeniden başlarken iş yerindeki halı ve perdelerin tutuşmasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait itfaiyelerin yanı sıra Manavgat belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü su tankerleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen iş yerinde bulunan malzemelerin tamamı yanıp kül oldu. Yanan iş yerinin bitişiğinde bulunan Erkan Kendirci’ye ait cep telefonu ve bilgisayar servis ve satışı yapan iş yeri de alevlerden kurtulamadı. İş yerinde bulunan yüzlerce laptop ve cep telefonu ile aksesuar tamamen yandı.İş yeri sahibi ve itfaiyeciler dumandan etkilendiYangın sırasında iş yerinin arka kısmında uyumakta olan iş yeri sahibi Zeyrek Salı, iş yerinden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan zehirlendiği belirtilen Salı’nın geceyi hastanede geçirdiği, sabah taburcu olduğu ve istirahat ettiği bildirildi.

Köpek, sahibini ararken yanıyorduİş yeri sahibinin Rita isimli köpeği iş yerinden alevler yükseldiği sırada itfaiye ekiplerinin engellemelerine rağmen iki kez iş yerine girdi. Rita ikinci kez iş yerine girdiğinde yanmaktan itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Kendinden geçmiş vaziyetteki kurt köpeğini itfaiye eri kucağında alevlerin içerisinden çıkarırken bazı itfaiye erlerinin yangından ve dumandan etkilenerek rahatsızlandı. İtfaiye ekiplerine olay yerinde müdahale edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve can kaybının yaşanmadığı yanında iki iş yeri küle dönerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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