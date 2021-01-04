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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sahibinden kaçan at barınağa gitti

Sahibinden kaçan at barınağa gitti

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( ANKARA ) ANKARA

İsaf Köpek 


- Sahibinden kaçan 1.5 yaşındaki atın yolu Mamak Belediyesi Barınağı'na düştü. Burada muayene edildikten sonra temizlenen ve karnı doyurulan atın sahibi aranıyor. Mamak Belediyesi’nin Kutludüğün Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nin sıra dışı bir misafiri vardı. Sahibinden kaçan 1,5 yaşındaki at, yolunu şaşırınca soluğu Mamak Belediyesi’nin Kutludüğün Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde aldı. Mamak Belediyesi Veteriner Hekimlerince muayene edilen ata gözü gibi bakan görevliler, atı temizleyerek karnını doyurdu. Mamak Belediyesi personeli tarafından adı "Düldül" koyulan atın sahibi aranıyor. Gözü gibi bakıyorlar Düldül’e gözü gibi baktıklarını kaydeden Veteriner Hekim Çise Kalpakçı, “1,5 yaşındaki atı gördüğümüzde hepimiz şaşırdık. Geldiğinde yaraları vardı. Muayene ettik, temizledik, doyurduk. Gözümüz gibi bakıyoruz. İlk geldiğinde bayağı tedirgindi. Şimdi buradaki sevimli köpeklerle uyum içinde. Düldül’ün sahibini arıyoruz. Sahibi çıkmazsa sahiplendireceğiz” ifadelerini kullandı. (MH-
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