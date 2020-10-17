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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sahibi yokken evde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı

Sahibi yokken evde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı

Yangın anına ait cep telefonu görüntüleri

Köpek Cep Telefonu Elektrik Kontağı 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Kopeğin çıkarılması
-Apartman sakinleri detay
-Detaylar

( ANTALYA )-Antalya’da binanın 1. katında çıkan yangın, 2. kata da sıçradı ANTALYA

- Antalya’da 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın, 2. kata da sıçradı. Yangın yoğun çalışmalar sonucu söndürülürken, 1. katta bulunan ve dumandan etkilenen köpek de itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Olay, saat 21.30 sıralarında Gençlik Mahallesi 1317 sokakta bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. katta yaşayan Endise A. evde olmadığı sırada yangın çıktı. Dumanları gören ve kokuyu duyan apartman sakinleri itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale çalışmalarını sürdürürken yangın 2. kata sıçradı. Yangın yoğun çalışmalar sonucu söndürülürken, 1. katta bulunan ve dumandan etkilenen köpeğinde de itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangında, evde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Yoğun dumandan etkilenen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının ilk belirlemelere göre 1. katın elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.
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