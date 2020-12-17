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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sahibi bıçaklanan köpek, ambulansın başında böyle bekledi

Sahibi bıçaklanan köpek, ambulansın başında böyle bekledi

Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Köpek 

-Köpekten görüntü
-Börekçi ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir genç börek almak için geldiği dükkanda önceden husumetli olduğu öğrenilen kişi tarafından sırtının 3 yerinden bıçaklandı. Sahibi bıçaklanan köpek ise ambulansın başında bekledi. Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi’nde bulunan bir börekçi dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı iş yeri için börek almaya gelen yabancı uyruklu şahıs arkasından gelen ve husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından sırtının 3 yerinden bıçaklandı. Bıçaklanan genç için olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrılırken şüpheli kaçtı. Yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sahibinin başında bekledi Genç adam ambulansta ilk müdahalesi yapılırken sahibi olduğu söylenilen fino köpeği ise ambulansın başından bir an olsun ayrılmadı. Köpek daha sonra çevrede bulunan diğer esnaflar tarafından bakılmak üzere sahiplenildi.
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