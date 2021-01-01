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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sağlıkçılar yeni yıla böyle girdi

Sağlıkçılar yeni yıla böyle girdi

Sağlıkçıların hazırladıkları klip

( SİVAS )- Sivas’ta korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları yeni yıla hazırladıkları “Korona var git kendi yoluna” bestesi eşliğinde oynayarak girdi SİVAS

Kutlay Sağlık Çalışanları Sağlıkçı Yeni Yıl 


- Sivas’ta korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları yeni yıla, hazırladıkları “Korona var git kendi yoluna” bestesi eşliğinde oynayarak girdi.Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi bölümü olarak kullanılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, özel bir beste hazırlayarak klip çekti. Klipte sağlıkçılar giydikleri koruyucu kıyafetlerle "Korona var git kendi yoluna. Herkes baksın yoluna" sözlerinin yer aldığı şarkı eşliğinde oynadı. Klibi hazırlayan sağlık çalışanları renkli görüntüler oluşturdu. Özel kıyafetli sağlıkçılar klibin sonunda ise "Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2. Evde Kal" yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutlayarak korona virüse dikkat çekti.
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