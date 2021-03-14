Sağlıkçılar, Başkan Yazıcı ile karting yarışı yaptı

-Yarışmacılardan detaylar

-Başkan Yazıcı'nın piste gelişi

-Başkan ile röportaj

-Sağlıkçılar ile röportaj

-Ödül töreni



( İSTANBUL )- 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılar Tuzla'da yarıştı İSTANBUL



- Tuzla’da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve içlerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) çalışanları ile Acil Sağlık çalışanlarının olduğu 11 sağlık görevlisi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile karting yarışı yaptı. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan karting pistinde gerçekleştirilen yarış keyifli anlara neden oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle de virüsle mücadelenin özellikle de söylüyorum, anasını, babasını, çocuğunu, imkanlarını bırakıp en kıymetli varlıkları olan canını ortaya atan sağlık çalışanlarımıza tekrar yürekten şükranlarımı borç biliyorum” dedi.

Korona virüs salgınında ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yapılan özel bir etkinlikte bir araya geldi. Ağrı, Aksaray, Kırklareli, Ankara, Manisa, Aksaray, Samsun, Çanakkale’den gelen 11 UMKE ve Acil Sağlık çalışanı Tuzla Belediyesi'nin misafiri olarak karting yarışı yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sağlık çalışanlarından Cihan Keser, Şirin Taydemir, Selin Telo, Akın Telo, Özbey Yalçın, Yasın Kılıç, Hatice Yüksel, Edanur Doğan, Oğuz Çevik, Dr. Ersin Çoban ve Anıl Alican Şengünoğlu yarış öncesinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile kısa süre sohbet ettiler. Sohbetin ardından başlayan yarış, keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Yazıcı, yarışı ilk sırada bitiren sağlık çalışanlarına kupa takdim ederken dereceye giremeyenlere ise madalya verdi. Ödül töreni sonrasında ise sağlık çalışanları ile Başkan Yazıcı, günün anlam ve önemine istinaden hatıra fotoğrafı çektirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bize güzel bir gün yaşattılar. Bir doktor olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bütün hekimlere ve sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum” dedi.

“Canını ortaya atan sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yarış sonrası yaptığı açıklamada,” Güzel bir yarış oldu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bize güzel bir gün yaşattılar. Bir doktor olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bütün hekimlere ve sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Arkadaşlara da buraya kadar geldiler bizi şereflendirdiler. Onlarla beraber, bir farkındalık oluşturduk. Kendileri Türkiye’de insanların yardımına koşarken onların sayısının artması, onlarla birlikte çalışanların artmasını, onların bilinirliklerin artması ama 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle de virüsle mücadelenin sadece özellikle de söylüyorum, anasını, babasını, çocuğunu, imkanlarını bırakıp en kıymetli varlıkları olan canını ortaya atan sağlık çalışanlarımıza tekrar yürekten şükranlarımı borç biliyorum” dedi.

“Çok güzel bir program organize etmişler” Yarışı ilk sırada tamamlayarak 1.lik kupasını kaldıran Anıl Alican Şengünoğlu, “ Manisa 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde paramedik olarak görev yapıyorum. Depremlerde, sellerde her türlü felakette UMKE ve 112 olarak tüm vatandaşlarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Çok güzel bir yarıştı. Etkinlik için başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere Tuzla Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin çok emeği var. Çok güzel bir program organize etmişler” dedi.





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