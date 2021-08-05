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Sağlıkçı çift nikahlarına hastane bahçesinde erik dalı oynayarak gitti
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlıkçı çift nikahlarına hastane bahçesinde erik dalı oynayarak gitti

Sağlıkçı çift nikahlarına hastane bahçesinde erik dalı oynayarak gitti

-Sağlıkçı çift erik dalı oynarken detay

Nikah Şahidi Sağlıkçı Hastane Bahçesi Normalleşme Nikah Töreni 

--Sağlıkçı çiftler röp
--Sağlıkçı çiftler dans ederken detay
--Sağlıkçı çiftin nikah töreninden detay

( AFYON KARAHİSAR - ÖZEL)- Dünya evine giren sağlıkçı çift hastane bahçesinde ‘erik dalı’ oynadı- Mutluklarına hastalarını da ortak ettiler AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da sağlıkçı çift, nikah merasimi öncesi pandemi sürecinde hizmet verdikleri hastanenin bahçesinde ‘erik dalı’ oynayarak mutluluklarını hastalarıyla paylaştılar. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde pandemi sürecinde gece gündüz demeden hizmet veren Hemşire Şükran Değer ve Süpervizör Bilal Demirtaş normalleşme süreciyle birlikte uzun süredir hayalini kurdukları düğün merasimini gerçekleştirme fırsatı buldular. Sağlıkçı çift nikah merasimi öncesi mutluluklarını hastalarıyla paylaşarak Devlet Hastanesi bahçesinde ‘erik dalı’ oynadılar. Mesai arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı çifti hastalar hastane odalarındaki pencereden seyrettiler. Çiftin bu mutlu günlerindeki bu davranışı hastaları hem sevindirdi hem moral oldu. “Bu mutluluğu zor günler geçirdiğimiz yerde yaşamak istedik” Dünya evine giren çiftlerden Süpervizör Bilal Demirtaş “Çok duyguluyuz. Mutluyuz. Tabi ki zor günler geçirdik ama sonunda mutluluğa kavuştuk. Bu ortamda bu mutluluğu zorlukları çektiğimiz yerde yaşamak bizim için daha güzel oldu” dedi.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Hemşiresi Şükran Değer ise “Bu zor günleri burada geçirdiğimiz için hastalarımız ve hastanemizdeki arkadaşlarımızla bu mutluluğu beraber yaşamak istedik” diye konuştu.
Daha sonra nikah töreni için düğün salonuna geçen çiftin nikahı kıyıldı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran’ın nikah şahidi olduğu törende çiftler bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi.
(HK-
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