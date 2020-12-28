Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ederken genel ve detay görüntüleri

-Sağlık çalışanlarının bir yaralıya kalp masajı yaparken görüntüleri

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da askeri ve sağlık personellerini taşıyan minibüs direksiyonun hakimiyetini kaybedip şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybederken 7 kişide yaralandı. Kaza, Kırıkhan ilçesi ile Reyhanlı kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri ve sağlık personellerini taşıyan 31 ABR 752 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini yitirince kontrolden çıktı. Yoldan çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sağlık personeli olan Durmuş Ayyıldız (43) kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesine yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız’ın cesedi hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (CNK-



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