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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Sağlık personellerine özel klip hazırlandı

Sağlık personellerine özel klip hazırlandı

klip detay

( YALOVA ) - YALOVA

Cenin Efes Fedakarlık Sağlık Çalışanları Irak 


- Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı hazırlanarak klipi çekildi. “Ellerin Dert Görmesin” şarkısını İl Sağlık Müdürlüğü Avukatı Samet Örgü hem yazıp hem besteledi. Örgü’nün seslendirdiği şarkının klipinde ise sağlık personellerinin pandemi sürecinde yaşadığı zorluklar anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek verdiği projede, sağlık çalışanların fedakarlığı gözler önüne serildi. Şarkının sözleri şöyle oldu: “Hayat belki bir elveda Belki yeniden atan Yorgun bir kalp ama Hepsinde sen varsın İyi ki yanımızdasın Ödenmez hakkın ama Dert sana hiç uğramasın İzi kalmış ah yüzüne Yorgun gecenin peşine Yine uykular haram Hasret kalmış evine Düşmesin yaş gözlerine Gelecek yine bahar Yılmadın hiçbir zaman Nefes almadın biz almadan Ellerin dert görmesin aman Bırakmadın hiçbir zaman Nefes almadın biz almadan Ellerin dert görmesin aman”
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