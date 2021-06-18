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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sağlık personelinden sonra doktor da yumruklu saldırıya uğradı

Sağlık personelinden sonra doktor da yumruklu saldırıya uğradı

Olayın olduğu poliklinik

Acil Servis Doktora Saldırı Hasta Yakını Sağlık Personeli Saldırı 

-Poliklinik binası
-Polis ekipleri
-Araştırma Hastanesi dış görüntüsü
-Darp edilen doktorun acil serviste fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da dün sağlık personelinin yumruklu saldırıya uğradığı hastanede bugün de bir doktor, hasta yakınının saldırısına uğrayarak darp edildi. Edinilen bilgiye göre, dün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin palyatif servisinde hastaya pansuman yapan sağlık memuru Hamza D. (56), hasta yakınının yumruklu saldırısına uğramış, 7 gün iş göremez raporu almıştı. Bugün de aynı hastanenin kardiyoloji polikliniğinde doktora saldırı olayı yaşandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. A.E., bir hasta yakınının yumruklu saldırısına maruz kaldı. Hasta H.Ö.'nün yanında bulunan yakını doktora arkadan yumruk atarak yere düşürdü. Aynı hastanenin acil servisine kaldırılan doktor, saldırgandan şikayetçi oldu. Kimliği belirsiz saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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