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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık kontrolünde polise zor anlar yaşattı, hastane kapılarını tekmeledi

Sağlık kontrolünde polise zor anlar yaşattı, hastane kapılarını tekmeledi

polis ile şüpheli arasındaki arbede

Polis Hastane Kamera Arbede Trol 

-sağlık görevlilerin arbedenin yaşandığı yere gitmesi
-gelen sesler
-şahsın odadan çıkartılıp götürülmesi

( ANTALYA )- Sağlık personelinin büyük korku yaşadığı o anlar kameralara yansıdı ANTALYA

- Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli polise zor anlar yaşattı. Bir ara polisin elinden kurtulan şüpheli hastane kahılarını tekmeledi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Olay Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı gürültü şikayeti ihbarı üzerine eve giden polislere direnen şüpheli, gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Burada da polise direnmeye devam eden ve üst tarafı çıplak olan şüpheli, polise mukavemet göstermeye devam eden şüpheli hastane kapılarını tekmeledi. Sağlık görevlilerinin de büyük korku yaşadığı onlarda polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, yine polislerin arasında güçlükle hasçaneden çıkartıldı.Olay sonrası hastanene kapı ve camlarında hasar oluştu.
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