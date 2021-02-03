Sağlık ekipleri düşen çığ nedeniyle hastaya 6 saat sonra ulaşabildi

- Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı köyde karın ağrısı çeken hastaya 112 ekipleri yola düşen çığ nedeniyle 6 saat sonra ulaşabildi. Olay, Çelikhan ilçesine bağlı Fatih köyünde meydana geldi. Fatih köyünde yaşayan Melek Yaman ismindeki 18 yaşındaki genç kız şiddetli karın ağrısı çekince 112’ye haber verildi. Paletli ambulans ile yola çıkan ekipler karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolun bir bölümünde çığ düştüğü görülünce İl Özel İdare ekiplerine bilgi verildi. İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından çığ düşen yol kardan temizlenerek, yol açıldı. Sağlık ekipleri 6 saatin sonunda hastaya ulaştı. Hastaya ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra hastayı Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AHM-SD-
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