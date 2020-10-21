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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesi trafoya resmedildi

Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesi trafoya resmedildi

TRAFODAN DETAYLAR

Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları Kadına Şiddet Kan Bağışı Rektör 

-VATANDAŞLARIN TRAFO YANINDAN GEÇMESİ
-TAYFUN TUTAR İLE RÖP.

( BURSA ) - BURSA

- Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sağlık çalışanlarının salgın sürecindeki zorlu çalışmalarını trafoya yansıttı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sağlık çalışanlarının korona virüs sürecindeki mücadelesine dikkat çekti. Daha önce maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat çeken UEDAŞ, bu defa Nilüfer ilçesindeki trafoyu sağlık çalışanlarının yorgunluğunu belirten bir çalışmayla boyadı. Çalışmada yoğun maske kullanımından dolayı yüzünde yaralar oluşmuş bir sağlık çalışanı resmedildi. Başladığı günden bu yana 52 trafoda hayata geçirilen proje hakkında konuşan UEDAŞ Dağıtım ve Bağlantı Hizmetleri Direktörü Tayfun Tutar, “2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve sektörde öncü olan Trafolar Konuşuyor projemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu proje ile trafonun sadece içinde değil dışında da hayatı aydınlatıyoruz. Emniyet kemerinden kan bağışına, kadına şiddete kadar birçok konuyu trafolara taşımıştık. Geçtiğimiz aylarda maske ve sosyal mesafeye dikkat çektiğimiz projemizde son olarak korona virüs mücadelesinin asıl kahramanları olan sağlık çalışanlarına duyduğumuz saygı ve minneti trafolarımıza yansıttık” dedi.
(AÇ-MŞ)
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