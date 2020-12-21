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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından

Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından

Üretim yapan kadınlardan görüntüler

Hastane Sağlık Sektörü Öğretmen Öğrenciler Sağlıkçı 

-keserken ve dikerken detaylar
-Serap Acan röportaj
-bir kursiyer röportaj
-genel görüntü

( SAMSUN )- İlkadım Halk Eğitim markalaşma yolunda hızla ilerliyor SAMSUN

- Birçok alanda yapmış olduğu çalışmalarla örnek olan Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi, pandemi döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ederek sağlık ve diğer sektörlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Moda Tasarımı alanında hummalı bir çalışma yürütülüyor. 10 kişiden oluşan ekip pandemi döneminde hastanelerin ve sağlıkçıların ihtiyacını karşılıyor. Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan ekip sokağa çıkma kısıtlamalarında dahil izin alarak üretim yapıyor. Moda tasarımı alanında bulunan kursiyerler doktor ve hemşire kıyafetlerini dikiyor. Ayrıca hastanelerin ihtiyacı olan yatak örtüsüne dikimini de yapan kadınlar örnek oluyor. İlkadım Halk Eğitim Merkezi birçok alanda markalaşma yolunda çalışmalar yapıyor. Moda Tasarımı alanı da markalaşma yoluna giderek üretimi arttırmayı hedefliyor. 6"Pandemi döneminde de çalışıyoruz, durmuyoruz" Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren moda tasarımı alanı öğretmeni Serap Acan, "Sınıfımızda moda tasarımı eğitimi alan öğrencilerimle bu pandemi döneminde de çalışıyoruz, durmuyoruz. Pandemi de sağlık sektörüne gerekse de başka alanlara da da çalışmalar yaparak hem öğrencilerimin ekonomilerine katkıda bulunuyoruz. Doktor ve hemşire giysileri, hastane yatak örtüleri gibi şeyler üretiyoruz. Sektörün moda tasarımı alanında ihtiyacı olan, sipariş aldığımız başka şeyleri de dikiyoruz. İlkadım Halk Eğitim Merkezi olarak diğer alanlarda markalaşma yoluna gittiğimize gibi moda tasarım alanında da markalaşmaya gidiyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Bundan sonra marka olarak kendi adımızı duyurmaya çalışıyoruz" dedi.
(FAU-SLH-
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