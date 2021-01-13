Sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddeler komisyondan geçti

-Komisyon üyelerinden detay

-Toplantıdaki konuşmalardan detay

-Genel görüntü



( SAMSUN )- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Komisyon Toplantısı SAMSUN



- Samsun’da, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Derecik, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki mezar yerlerinin ücretsiz olmasını içeren gündem maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon toplantısında oy birliği ile kabul edilerek, meclise havale edildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2021 Yılı Ocak Ayı Komisyon Toplantısı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 55 maddeden 54’ü karara bağlanarak meclise havale edildi. 1 maddenin ise komisyonda bekletilmesine karar verildi.

Meclise havale edilen maddeler arasında korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Derecik, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki mezar yerlerinin ücretsiz olması teklifi ve daha önce de gündeme gelen kentteki şehit yakınlarının vefat etmesi durumunda Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında ücretsiz yer tahsisi teklifi kabul edilerek, meclise havale edildi. Sağlık çalışanları için mezarlık yerleri ücretsiz “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın pandemi dönemi sürecinde yeni tip korona virüsü hastalığından dolayı vefat eden sağlık personeline Derecik, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında ücretsiz mezar yeri tahsisi” teklifi görüşüldü. İlgili teklif, komisyon üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Komisyonda ayrıca Samsun’da sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma teklifi de oy birliği ile kabul edildi. Madde üzerine söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, “SAMULAŞ’ta elektronik bilet sistemi kullanılıyor. Maddede geçen sağlık personelinin tanımı, ilgili kanun gereği tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe, optisyenler ve psikiyatristler olarak nitelendiriliyor. Bu meslek mensuplarından kamu ve özelde çalışanlar SAMKART’ın sağlık personeli kartını ediniyorlar. Özel halk otobüsleri, belediyeye ait tramvay ve otobüslerde ücretsiz seyahat ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Onun uygulanması için de meclis kararı almamız gerekiyor” dedi.

Şehit ailelerine mezar yeri ücretsiz Komisyonda görüşülen maddeler içerisinde yer alan, “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında meftun bulunan şehidin anne ve babasının vefat etmesi durumunda ücretsiz mezar yeri teklifi” maddesi de komisyon üyelerinin oybirliği kabul edilerek, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi. Madde üzerinde açıklamalarda bulunan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, “Bu konu önceki meclis ve komisyon toplantısında dile getirilmişti. O günkü maddede sadece Kıranköy Mezarlığı söz konusuydu. Daha önceki tekliflere karşı bir önyargı söz konusu değil. Bir sonraki mecliste daha kapsamlı görüşelim kararı almıştık. Sonuçta maksat hasıl olmuştur. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

10 adet elektrikli otobüs alımı Komisyonda ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak 10 adet elektrikli otobüs ve 2 adet hızlı şarj istasyonu için 5 milyon 850 bin euro (Gayri nakdi) kredi kullanılması teklifi, de oy çokluğu ile kabul edildi. Golf sahası 10 yıllığına kiralanıyor Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Golf Federasyonu arasında yapılan protokolün feshi ve Golf Sahası’nın 10 yıla kadar kiralanması için Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi teklifi, oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi. Komisyondan geçerek, meclise havale edilen maddeler 15 Ocak Cuma günü yapılacak meclis toplantısında ele alınacak. (ED-SLH-Y)



loading...