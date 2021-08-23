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Sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli: 'Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz?'
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli: 'Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz?'

Sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli: 'Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz?'

Burdur Adliyesi'ne çıkan sanıklar

Güvenlik Görevlisi Devlet Hastanesi Gözaltı Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri 

-Sanıklardan birinin gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz" diyerek tepki göstermesi
-Adliyeden detay

( BURDUR ) Sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli: "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz?"- Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını darp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi BURDUR

- Burdur'da dün akşam devlet hastanesine gelerek hemşire ve güvenlik görevlisini darp eden 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde şüphelilerden biri gazetecilere "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz. Suçlu olan mı var yoksa" diyerek tepki gösterdi.Olay, dün akşam saatlerinde Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; hastaneye gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı. İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı. 1 kadın ve 2 erkekten oluşan grup hastanede hizmet veren kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde sanıklardan biri gazetecilere "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz. Suçlu olan mı var yoksa" diyerek tepki gösterdi.
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