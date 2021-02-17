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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı

Çorba dağıtılırken detaylar

Hastane Psikoloji Sağlık Çalışanları 

-Hastaneden detaylar
-Sağlık çalışanları çorba ve simitleri alırken ayrıntılar
-Taksiciden röp
-Aşevi aracından detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sağlık çalışanları için sabahın erken saatlerinde sıcak çorba ve simit ikramı yapıldı. Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak en çok yıpranan kesimi oluşturması nedeniyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sağlık çalışanları için sıcak çorba ve simit ikramı çalışması devam ediyor. Süreç boyunca büyük bir özveriyle halk sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek ve ikramda bulunmak üzere, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde sabahın erken saatlerinde gelen aşevi aracından çorba ve simit ikramı yapıldı. İkram edilen sıcak çorba ve simitlerden alan sağlık çalışanları, bu hizmetten dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Sağlık çalışanlarının yanı sıra çorba ve simitlerden ala hastane taksicileri de, “Sağlık çalışanları için ne yapsak azdır. Bu hizmetlerinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür ederiz. Bu süreçte özveri ile çalışan bütün sağlık çalışanlarımız her türlü hizmete layıklar” dedi.
(HLD-
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