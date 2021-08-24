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Sağlık çalışanlarına darp anı kamerada
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına darp anı kamerada

Sağlık çalışanlarına darp anı kamerada

Güvenlik kamerası

Sağlık Çalışanı Gözyaşı Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Sağlıkçı 

-şahısların sağlık çalışanlarına darp etmesi
-Sağlık çalışanlarının koşarak, hastanenin arkasına kaçmaya çalışması
-Şahısların sağlık çalışanlarını kovalaması

( MERSİN -1)- Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid-19) hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi- Görüntülere göre önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor MERSİN

- Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid-19) hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre, önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, gözyaşı döküp, feryat etti. Bir süre sonra hastane çalışanlarıyla tartışmaya başlayan H.Ç.'nin akrabaları, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darp etti. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Sağlık çalışanları darp raporu alırken, karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu.Öte yandan, şahısların sağlık çalışanlarını darp etme anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darp eden şahısları, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler onları kovalıyor.
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