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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanları kardan kapanan yolda dakikalarca bekledi

Sağlık çalışanları kardan kapanan yolda dakikalarca bekledi

- Amatör kamera sağlık çalışanlarının beklemesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Kamera Karla Mücadele Sağlık Çalışanları Kar Yağışı 


- Zonguldak'ta şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları 30 santimetreyi aşan karda işe gidebilmek için mücadele verdi. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sağlık çalışanları, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelince dakikalarca otobüs bekledi. Kozlu ilçesindeki kavşakta bekleyen sağlık çalışanları, trafiğin durma noktasına gelmesiyle birlikte işe yetişemedi. Halk otobüslerinin kar yağışı sebebiyle gecikmeli çalışmasıyla dakikalarca otobüs bekleyen sağlık çalışanları, karla mücadele çalışmalarının yapılmasıyla birlikte işlerine gidebilmek için yola çıktı. (OA
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