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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık çalışanları hak arayışında

Sağlık çalışanları hak arayışında

Sağlık çalışanlarından detay

Protesto Toplu İş Sözleşmesi Alabalık Kışla Rektör 

-Kalabalık ve pankartlardan detay
-Yürüyüşün başlaması
-Yürüyüşten detay
-Sağlık İşçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu'nun konuşması
-Sağlıkçıların rektörlük önündeki açıklamaları
-Genel görüntü

( SAMSUN ) -- Taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüdüler SAMSUN

- Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası(Sağlık-İş) Samsun Şubesi üyeleri taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüyüş düzenledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde çalışan Sağlık-İş üyesi işçiler, 23 Aralık 2020 tarihinden bu yana bitirilemeyen toplu iş sözleşmesinin imzalanmamış olmasını protesto etti. Sağlık çalışanları, Tıp Fakültesi Dekanlığı önünden ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde rektörlük binasına kadar yürüdü. "Gelin iş barışımızı sağlayalım, sözleşmemizi yenileyelim" Yürüyüşün bitiminde konuşma yapan Sağlık-İş Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu, "Gelin iş barışımızı sağlayalım, sözleşmemizi yenileyelim, insanların, çalışanların memnun olacağı şekilde imzalayalım. OMÜ'yü alkışlatalım, teşekkür edelim. Sayın Rektör Hocamız sesimizi duyuyor inanıyorum. Mutlaka uzlaşma yolu var. Bugüne kadar gelen teklifleri paylaştık, bundan sonra da paylaşacağız. Biz OMÜ çalışanları olarak işimize, aşımıza, hastanemize sahip çıkıyoruz. Bizler emekli olana kadar buradayız. Makamdakiler, işçinize dokunun, bizlere dokunun, dualarımızı alın. Alın ki biz de sabahleyin işe geldiğimizde moralli bir şekilde çalışalım. Paylaşmasını bilenlere sesleniyorum, işçinin sesini duyun, duyun ki sırtınız yere gelmesin" dedi.
Açıklamanın ardından çalışanların maaş bordroları toplandı ve rektörlüğe verildi.
Akabinde ise slogan atan grup, sessizce dağılıp tekrar görevlerinin başına döndü. (KK-SLH-
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