Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanının telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Sağlık çalışanının telefonunu çalan şüpheli yakalandı

- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı

Röntgen Sağlık Çalışanı Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-- Yakalanan şahsın emniyetteki fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, hasta gibi geldiği hastanenin röntgen odasından sağlık çalışanına ait cep telefonunu çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesine gelerek hasta olduğunu belirten şüpheli gezinmeye başladığı koridorda açık olan röntgen odasının kapısından içeri girerek içeride bir sağlık çalışanına ait olan cep telefonunu çaldı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken ihbar üzerine inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi uzaklaşamadan kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 3 ayrı suçun firari olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RY-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı