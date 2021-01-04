Sağlık çalışanının telefonunu çalan şüpheli yakalandı

-- Yakalanan şahsın emniyetteki fotoğrafı



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te, hasta gibi geldiği hastanenin röntgen odasından sağlık çalışanına ait cep telefonunu çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesine gelerek hasta olduğunu belirten şüpheli gezinmeye başladığı koridorda açık olan röntgen odasının kapısından içeri girerek içeride bir sağlık çalışanına ait olan cep telefonunu çaldı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken ihbar üzerine inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi uzaklaşamadan kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 3 ayrı suçun firari olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RY-SD-



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