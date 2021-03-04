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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanını darp edenler yaralama, tehdit ve hakaretten yargılanacak

Sağlık çalışanını darp edenler yaralama, tehdit ve hakaretten yargılanacak

Arşiv görüntüler

( SAKARYA -ÖZEL)- Sakarya'da sağlık çalışanını darp eden 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı SAKARYA

Sağlık Çalışanı Kamu Görevlisi Harekete Geç Polis Ekipleri Saldırı 


- Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Servis bölümünde sağlık çalışanını darp eden 5 şüpheli, kamu görevlisine karşı basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak. Olay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümünde 24 Eylül 2020 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kolunda kesi şikayetiyle hastaneye gelen Volkan K. koluna pansuman yaptırmak istedi. İddiaya göre, hastanenin gerekli prosedürüne uymayarak ilk olarak travma odasına girmesi gereken şahıs, beklemeden cerrahi müdahale odasına girdi. Burada cerrahi ekibinde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, gelen hastaya pansuman yapmak istedi. Bu esnada yaralıya sedyenin yanlış yerine yattığını ve daha yukarı kısmına gelmesi gerektiğini söyleyen Karabıyık’a ‘neden bana sert yapıyorsun’ diyerek bağırmaya başlayan yaralı Volkan K. saldırmaya başladı.
O esnada ise saldırganın dışarıda bekleyen diğer 4 yakını olan Ahmet D., Feti G., Gökmen K. ve Okan Ö. odaya girerek sağlık çalışanını darp etti. Olayın şikayet edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, kamu görevlisine karşı basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede 5 şüphelinin sağlık çalışanının darp ettiği anlatıldı Yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde hastane çalışanı müşteki ile o sırada tedavi görmekte olan Volkan K.’nin arasında çıkan tartışma neticesinde Volkan ve yanında bulunan diğer şüphelilerin müştekiyi darp ettikleri, şüpheli Volkan K.’nin ise silah olarak sayılan cisimle vurduğu, alınan hekim raporuna göre müştekide meydana gelen yaralamanın giderilebilir nitelikte olduğunun anlaşıldığına yer verildi.
İddianamenin devamında olay sırasında şüphelilerin kamu görevlisi olan müştekiye karşı belirtilen sinkaflı sözler ile aleni şekilde hakaret ederek aynı zamanda beden bütünlüğüne yönelik bir saldırı gerçekleştireceklerinden bahisle tehdit ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi. (OK-GY-
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