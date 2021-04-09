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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul’daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı”

Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul’daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı”

Toplantıdan detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Sayılar Toplantı Twitter İl Sağlık Müdürü 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Mart başına göre vaka sayılarının İstanbul’da 10 kat arttığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantının ardından sosyal medya hesabı twitter’dan paylaşımda bulunan Bakan Koca, İstanbul’daki vaka sayılarının mart başına göre 10 kat arttığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı, “İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.”
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