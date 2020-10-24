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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki çalışmalarına başladı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki çalışmalarına başladı

Bakan Koca'nın gelişi

Hastane Toplantı 

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( İSTANBUL )- Bakan Fahrettin Koca Murat Dilmener Hastanesi’nde İSTANBUL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yürüteceği 5 günlük çalışmalarının ilk ayağı kapsamında Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca’nın gün içerisinde farklı programlarla kentteki gelişmelere ilişkin bilgiler alacağı öğrenildi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada hastane yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Koca’nın daha sonra gün içerisinde 112 Komuta Merkezi ve Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakaların ardından dün yaptığı açıklamada 5 gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını yürüteceğini ve Çarşamba günü Bilim Kurulu Toplantısı'nın da İstanbul'da gerçekleşeceğini belirtmişti.
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