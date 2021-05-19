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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Sağlık Bakanı Koca, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 19 Mayıs’ın tüm düşmanların bitti dediği anda bir milletin diriliş günü olduğunu belirterek, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm düşmanların artık bitti dediği zamanda bir milletin yeniden diriliş günüdür bugün. Vatan nedir, vatan müdafaası nedir, tüm dünyaya gösterilen gündür bugün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. (MC-
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