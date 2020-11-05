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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı - İZMİR

Sağlık Bakanı Koca - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı - İZMİR

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları - Koca'nın hastane bahçesinde bazı vatandaşlarla sohbeti - Koca'nın çocuklara hediyeler vermesi - Koca'nın hastaneden ayrılışı İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir ’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid - 19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."

Hastane Deprem Hastane Bahçesi Basın Mensupları 

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