Sağlık Bakanı Koca - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı - İZMİR
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları - Koca'nın hastane bahçesinde bazı vatandaşlarla sohbeti - Koca'nın çocuklara hediyeler vermesi - Koca'nın hastaneden ayrılışı İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir ’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid - 19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım