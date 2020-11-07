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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Kapasite’ toplantısı

Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Kapasite’ toplantısı

Bakan Koca’nın paylaşımından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Hastane Toplantı 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle, hastanenin mevcut kapasitesinin arttırılmasına yönelik çözüm yolları konusunda bir toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, yaptığı paylaşımda “Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplantı: Hastanemiz; pandeminin ilk anından itibaren, mücadelenin en yoğun verildiği merkezlerden biri. Yöneticilerle, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözüm yollarını değerlendirdik, tedavi yöntemlerini ele aldık" ifadeleri yer aldı.
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