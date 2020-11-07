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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul’daki hastanelerde ‘Kapasite arttırma’ toplantıları

Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul’daki hastanelerde ‘Kapasite arttırma’ toplantıları

Bakan Koca'nın 3 farklı twitter paylaşımı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Hastane Toplantı Osmanpaşa Twitter 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçelievler Devlet hastanesi, Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, mevcut kapasitelerin arttırılmasına yönelik toplantılar yaptı. Yurt geneli ve İstanbul’da artan korona virüs vakalarına yönelik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki hastanelerin kapasitelerine yönelik bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Koca, Bahçelievler Devlet hastanesi, Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptıkları toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımlarda “Yöneticilerimizle hastanenin mevcut koşullarını değerlendirdik. Şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri ve çevre ilçelerle koordinasyonu ele aldık. Hasta yükünün dağılımına yönelik çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.
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