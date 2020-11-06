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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Esenyurt Devlet Hastanesi'ne ziyaret

Sağlık Bakanı Koca'dan Esenyurt Devlet Hastanesi'ne ziyaret

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

Hastane Kışla 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Koca hastaneye girişte bir grup vatandaş tarafından alkışlanarak karşılandı.Artan korona virüs vakalarının ardından sık sık hastanelere giderek incelemelerde bulunan Bakan Koca Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine geldi. Bakan Koca'ya hastane girişinde bir grup vatandaş tarafından alkışlanarak sevgi gösterisinde bulunuldu. Burada başhekim ve yetkililerden hastanedeki durum hakkında görüşen bakan Koca’nın daha sonra Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine geçeceği kaydedildi.
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