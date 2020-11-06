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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık Bakanı Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ziyaret

Bakan Koca’nın hastaneye gelişi

Hastane 

-Bakan Koca’nın hastaneden gidişi
-Hastane görüntüsü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Bakan Koca ziyaretinde hastane başhekimi ve yetkililerinden hastane hakkında bilgi aldı. Korona virüs vakalarının İstanbul’da artması ile beraber hastanelere sık sık giderek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki programı kapsamında hastanelerde gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne de ziyarette bulundu. Bakan Koca ziyaretinde başhekim ve hastane yetkililerinden hastane hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.
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