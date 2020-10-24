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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Bakan kocanın konvoyu

Kırköy Hastane Toplantı Sağlık Personeli 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yürüteceği 5 günlük çalışmalar kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.
Bakan Koca, çalışmalar kapsamında önce Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne giden Bakan Koca burada bit toplantı düzenledi.
Bakan Koca daha sonra Bakırköy'de bulunan 112 Komuta Merkezi’ni ziyaret etti. Telsiz ile sağlık personeline seslenen Koca 112 Komuta Merkezine yaptığı ziyaretin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Bakan Koca hastanede bir süre incelemelerde bulundu. Bakan Koca, incelemelerinin ardından Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gitmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden ayrıldı. Bakan Koca'nın çalışmaları Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde devam edecek.
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