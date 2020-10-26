- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’nde

( İSTANBUL )- Salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantı başladı İSTANBUL
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’ne geldi. İstanbul’daki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirmek üzere İstanbul Valiliği’ne geldi. Yerel yöneticinde katıldığı toplantı başladı. (ZA-
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