Sağlık Bakan Koca, minik Elif ve Ayda'yı ziyaret etti - İZMİR
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ahmet Çitim'i ziyaret etmesi ve sohbet etmeleri - Koca'nın İnci Okan'ı ziyareti - Koca'nın ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i ziyareti, çocuklarla konuşması - Koca'nın 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyareti İZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir ’de depremde yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavileri devam eden hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
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