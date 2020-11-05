Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakan Koca, minik Elif ve Ayda'yı ziyaret etti - İZMİR

Sağlık Bakan Koca, minik Elif ve Ayda'yı ziyaret etti - İZMİR

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ahmet Çitim'i ziyaret etmesi ve sohbet etmeleri - Koca'nın İnci Okan'ı ziyareti - Koca'nın ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i ziyareti, çocuklarla konuşması - Koca'nın 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyareti İZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir ’de depremde yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavileri devam eden hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Deprem 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı