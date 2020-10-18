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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı

Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı

Mahsur kalan kuryeler

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Kamera Cep Telefonu 

- göle dönen yol

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de motosikletli 2 kurye sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda motosikletleriyle birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan kuryeler trafikte ilerleyen sürücüleri uyararak yardım bekledi. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. İstanbul'da gün içinde görülen yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Kadıköy Kozyatağı'nda öğlen saatlerinde bir yemek firmasına ait motosikletli kuryeler sipariş götürmek üzere seyir halinde iken aşırı yağmur nedeniyle göle dönen yolda mahsur kaldı. Motosikletlerinin üzerinde trafikte ilerlemeye çalışan sürücüleri uyaran kuryeler bir süre yardım bekledi. Kuryelerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. (MB-
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