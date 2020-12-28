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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti

- Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti

Mashur kalan aralar detay

Mahsur Kaldı Barla Yağan Irak Trol 

-itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekibinin araçları kontrol etmesi
-Çekicinin mahsur kalan araçları kurtarması
-Göle dönen alan detay
-Çalışmalardan detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da etkili olan sağanak nedeniyle, çoğu bölgede su baskınları meydana geldi, itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Yağıştan dolayı göle dönen bölgelerde arıza yaparak mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte hayat adeta felç oldu. Gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Konyaaltı İlçesi Gürsü ve Liman Mahallelerinde çok sayıda araç, göle dönmüş bölgelerde arızalandı. Bazı araçlar arızalanınca sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi. İhbarları değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarabilmek için kent genelinde teyakkuza geçti. Su içerisinde arızalan araçları kurtarmak için uzun süre uğraş verildi.
Bölgede su yüksekliği 1 metreyi buldu. Araçlar, çekici yardımıyla bulundukları bölgeden kurtarılabildi. (SM-
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