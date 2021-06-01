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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağmura sahilde yakalanıp kaçacak yer aradılar

Sağanak yağmura sahilde yakalanıp kaçacak yer aradılar

Yağmur yağması detay

Sarılar Sağanak Yağmur Akalan Başkent Çocuk Parkı 

-Vatandaşların kaçması detay
-Montları ile kaçan detay
-Kilim ile kaçan detay
-Sahilden çıkanlar detay
-Şemsiye ile kaçan detay
-Sahilde şemsiyenin altına sığıananlar detay
-Çocuk parkına sığınanlar detay
-Kafasına poşet geçirip kaçan detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Yağmurdan korunmak için kilime sarılanlar ve şemsiye ile eve gidenler güldürdü- Sağanak yağmura denizde yakalanan vatandaşlar eline ne aldı ise evin yolunu tuttu- Yeni normalleşme kararı sonrası yoğunluk yaşanan sahil 5 dakika içerisinde ıssızlaştı ANTALYA

- Antalya’da yeni normalleşme kararının ardından sahile akın eden vatandaşlar, sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. 5 dakika süren yağmur sonrası sahil adeta ıssızlığa büründü. Bazı vatandaşların yağmurdan kaçmak için kilime sarılması ve plaj şemsiyesini alarak evine koşması gülünç görüntüler ortaya çıkardı. Bir kız ise yağan yağmurdan başına geçirdiği poşet ile korundu.Turizmin başkenti Antalya’da saat 16.00 sularında şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Şehrin birçok noktasında etkili olan sağanak yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zorluk yaşadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelen yüzlerce tatilci ise yağmura bir anda hazırlıksız yakalandı. Yağmura plajda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ellerine ne aldı ise koşarak evin yolunu tuttu. Bazı vatandaşların kilime sarılarak kaçması ve bazılarının da plaj şemsiyesinin altına girerek hızla koşması gülünç görüntüler ortaya çıkardı. Birkaç tatilcinin ise yağan yağmura aldırış etmeden sahilde şemsiye altında tatile devam ettiği görüldü.
Bir kız ise yağan yağmurdan başına geçirdiği poşet ile korundu. Gidecek yer bulamayan vatandaşlar da sahilde bulunan çocuk parkının altına sığındı.Sabah saatlerinden bu yana dolan sahilin 5 dakika süren yağmur sonrası ıssızlaşması görenleri de şaşırttı.
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