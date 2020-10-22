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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak yağmur altında iç ısıtan anlar

Sağanak yağmur altında iç ısıtan anlar

Köpeğin üzerine şemsiyesini açan genç

Sokak Köpeği Sağanak Yağmur 

-Şemsiye açık halde başında beklemesi

( ANTALYA )- Islanmasın diye şemsiyesiyle sokak köpeğinin başında bekledi ANTALYA

- Antalya'da dün etkili olan sağanak yağmurda açık alanda kalan sokak köpeği, bir genç tarafından şemsiyeyle korumaya alındı. Köpeğin yanına oturarak şemsiyesini açıp dakikalarca başında bekleyen gencin hareketi soğuk havada içleri ısıttı. Dün kenti etkisi altına alan ve ağaçların yıkılmasına sebep olan fırtına sağanak yağmur sırasında açık alanda kalan bir sokak köpeğin yardımına koşan genç, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Yağmur altında bir sitenin duvarının dibine sığınan sokak köpeğini gören genç, şemsiyesini alıp köpeğin yanına geldi ve dakikalarca onu yağmurdan korumaya çalıştı. Köpeğin yanına diz çöküp bekleyen ve şemsiyesiyle köpeğin ıslanmasını engelleyen genç, yağmurun dininceye kadar yanından ayrılmadı.
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