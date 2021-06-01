- Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı

-Kazanın olduğu yol ve jandarma ekipleri

-minibüsün çarptığı ağaç ve etrafa saçılan malzemeler

-Minibüsün çekici ile kaldırılma çalışması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da sağanak yağıştan dolayı kayarak takla atan minibüste bulunan 2 kişi hastanelik oldu. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Gelemen mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Semizoğlu (50) idaresindeki 55 EBE 752 plakalı minibüs sağanak yağış dolayısıyla direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolan çıktı. Kavşakta takla atan minibüs karşı şeride geçip ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Yusuf Semizoğlu ile yanında bulunan Mehmet Fatih Özaydın (22) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-

