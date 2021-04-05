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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi

Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi

derelerden görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Lodos 

-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah Deresi'nde taşkınlar meydana geldi. Yaşanan taşkınlık mahalle halkını tedirgin etti. İnegöl'de havaların normalle dönmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki kar, lodosla birlikte erimeye başladı.
Dün gece etkili olan sağanak yağmurla birlikte Cerrah Mahallesi'nde bulunan derede taşkın yaşandı. Derenin taşması ve yerleşim birimlerinin sular altında kalma ihtimaline karşı yetkililer bölgede çalışma başlattı. Yetkililer, mahallede oturan vatandaşları da uyararak dikkatli olmalarını istediler. Deredeki su seviyesinin artarak devam ettiği öğrenildi. İnegöl genelinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.
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