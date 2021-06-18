Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80’lere dayandı

-Yoğunluk haritası

-Trafikten görüntü



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.30 itibariyle yüzde 78’e ulaştı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla beraber kentin birçok caddesini sular basarken yağışla beraber trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde saat 16.30 itibariyle yüzde 78’e ulaştı.

