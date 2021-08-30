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Sağanak yağış sonrası pazar alanı sular altında kaldı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak yağış sonrası pazar alanı sular altında kaldı

Sağanak yağış sonrası pazar alanı sular altında kaldı

Sular altında kalan pazar alanı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Kamera Şiddetli Yağış Aşı Aşırı Yağış Pazar Esnafı 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran yağış hayatı felç ederken, şehirde kurulan pazar alanı sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran şiddetli yağış yolları göle çevirirken, aşırı yağış pazar esnafını da vurdu. Bir anda bastıran ve kısa süren yağış adeta pazar alanını önüne alıp götürdü. Pazar esnafının zor anları bur vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaklaşık 5-10 dakikada pazar yerinde hayatı yerle bir eden yağış bir süre sonra dindi. (HLD-
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